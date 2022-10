Ana Bogdan, inclusa in topul Forbes!

Ana Bogdan - foto - (29 de ani, locul 48 WTA) a fost inclusa in topul Forbes 30 sub 30, care premiaza performantele notabile reusite de romani sub 30 de ani, in diverse domenii de activitate. In acest an, Ana Bogdan a bifat cea mai buna clasare din cariera, locul 46 WTA.Romanca a reusit 34 de victorii si a pierdut 16 meciuri. Ana Bogdan a castigat doua turnee ITF, la Iasi (zgura) si Andrezieux-Boutheon (suprafata rapida in sala). "Ana Bogdan - inzestrare genetica. Dupa ce a incercat mai multe ... citeste toata stirea