Anca Todoni, pentru prima data in cariera pe tabloul principal

Aflata in prezent pe locul 141 WTA, Anca Todoni (foto), in varsta de 19 ani, a obtinut joi calificarea pe tabloul principal de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ea a invins-o pe sportiva din Spania, Nuria Parrizas-Diaz (166 WTA) in minimum de seturi. Todoni s-a impus cu scorul de 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 16 minute de joc. Nascuta in 2004, Todoni a cedat un singur set in calificari,