Ancelotti a ajuns la 100 de victorii in UCL si il despart trei succese de recordul competitiei

Carlo Ancelotti (62 de ani) a reusit sa-si conduca echipa, Real Madrid, la o noua victorie, 2-0, in a doua etapa a grupelor UCL. "Galacticii" au ajuns astfel la 8 victorii din tot atatea partide in actualul start de sezon. O borna importanta a fost bifata de italian, care a ajuns la 100 de victorii in cea mai prestigioasa competitie intercluburi. El este doar al doilea tehnician care reuseste asta, dupa Sir Alex Ferguson. Fostul manager al lui Manchester United a bifat 102 victorii in Champions ... citeste toata stirea