Ancelotti admite reculul echipei, dar nu vede infrangerea o rusine

Tehnicianul formatiei Real Madrid, Carlo Ancelotti (foto), a declarat, duminica seara, ca este o lipsa de respect sa se vorbeasca despre umilire dupa esecul cu FC Barcelona, scor 1-3, din Supercupa Spaniei. "Ceea ce a decis soarta jocului au fost greselile pe care le-am facut. Si acestea erau greseli care erau adesea destul de usor de evitat. Nu am pus suficienta intensitate, am ratat foarte multe lucruri, am pierdut multe dueluri... a fost un meci incomplet in multe faze. Si dupa aceea,