Andone e dorit in curtea eternei rivale

Gigi Becali (64 de ani), finantatorul FCSB-ului, a transmis in repetate randuri ca deciziile din cadrul clubului "ros-albastru" ii apartin in totalitate, iar antrenorii trebuie sa se supuna cerintelor sale. Ioan Andone (62 de ani), fost antrenor la Dinamo, a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali, care l-ar fi dorit pe banca gruparii "ros-albastre" acum ceva timp, insa tehnicianul a refuzat o colaborarea si a explicat si motivele. "Eu nu m-as duce. Am avut o discutie cu Gigi, acum mai multi ani. ... citeste toata stirea