Gigi Becali (65 de ani) a anuntat care este viitorul lui Andrea Compagno (27 de ani), asta dupa ce a recunoscut ca la FCSB urmeaza sa mai ajunga un atacant in perioada urmatoare. Omul de afaceri a declarat in mai multe randuri ca il apreciaza pe atacantul italian, insa, cu toate acestea, ar vrea sa-i aduca un concurent pe post. Acum, Gigi Becali a fost chestionat cu privire la o plecare a lui Compagno si a dat un raspuns clar: "Bineinteles ca da! (n.r. ramane la FCSB)". In aceeasi declaratie ... citeste toata stirea