Andrea Compagno si-a stabilit obiectivele la FCSB!

Atacantul ros-albastrilor vrea un parcurs plin de victorii, pana la duelul cu CFR Cluj, din Liga 1. Partida "de foc" va fi pe 15 decembrie. Andrea Compagno este golgheterul din Liga 1, cu 13 goluri, in 17 partide in care a evoluat. De asemenea, varful italian a mai marcat un gol in Conference League pentru FCSB, in cinci partide bifate. Andrea Compagno a prefatat duelurile care vor urma pentru FCSB. Ros-albastrii se vor duela cu Botosani, in Cupa Romaniei, si cu Chindia, CFR Cluj si din nou ... citeste toata stirea