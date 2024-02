Andreas Brehme, omul care a adus Germaniei titlul la CM 1990, a decedat la doar 63 de ani!

Fostul international german Andreas Brehme, castigator al Cupei Mondiale de fotbal cu selectionata tarii sale in 1990, a incetat din viata in urma unui infarct, la varsta de 63 de ani, anunta cotidianul Bild, citat de agentia EFE. Conform Bild, Brehme a suferit un infarct in cursul serii de luni, ambulanta fiind chemata la ora 23:30. Fostul fundas stanga a fost dus la un spital din apropierea casei, insa manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Partenera fostului fotbalist a ... citește toată știrea