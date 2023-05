Dragoman (foto) a invins-o pe Yilmaz, cu 4-0, si a avut probleme doar in setul secund, adjudecat cu 14-12. Ea a castigat restul seturilor, la 3, 4 si 4. In turul urmator, Andreea Dragoman se va duela cu invingatoarea dintre Sreeja Akula si jucatoarea de 40 de ani ce reprezinta Germania, Ying Han. Dragoman a inceput sa joace tenis de masa cand nici nu implinise sapte ani, la Medias, la C.S. Romgaz, sub indrumarea antrenorului Gheorghe Vaida, iar primul rezultat notabil l-a obtinut trei ... citeste toata stirea