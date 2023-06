Andrei Girtofan si Doru Vraja (Škoda Fabia Rally2) vor participa, in wekend, la editia a 2023 a ESOK Rally Turcia. Un raliu de asfalt, disputat in Eskisehir, o zona frumoasa din Turcia, cu probe interesante, dar care ii vor solicita la maximum pe cei doi brasoveni de la ProRally Team. Este prima iesire la un raliu in afara tarii in acest sezon pentru Andrei si Doru, care abia asteapta sa capete experienta la un raliu extern."Ne bucuram mult ca vom iesi la primul nostru raliu in afara ... citeste toata stirea