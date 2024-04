Andrei Girtofan: "Vreau titlul de campion national absolut in 2024!"

Andrei Girtofan si Doru Vraja (Škoda Fabia Rally2) vor sa fie campioni nationali absoluti in 2024. Un obiectiv indraznet pentru cei doi echipieri ai ProRally Team Brasov, dar care ii va motiva foarte tare si ii va face sa gaseasca cele mai bune solutii pe probele speciale pentru a obtine maximum de la fiecare etapa. Andrei si Doru isi propun sa o ia pas cu pas, cu fiecare raliu in parte, in care vor incerca sa gaseasca inca de la inceput acel ritm care sa le permita sa se apropie ... citește toată știrea