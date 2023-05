Echipa lui Eugen Neagoe a fost invinsa de Sepsi si a ratat calificarea in finala barajului pentru Conference League. Andrei Ivan (foto) a spus ca unii colegi nu fac fata presiunii care este la Universitatea Craiova. Ivan si-a facut si el autocritica si a spus ca echipa a jucat penibil. "Nu am avut un start de meci prea bun, am fost penibili, nu am jucat, nu am fost noi. Nu stim nici noi de ce. Probabil pentru unii jucatori, presiunea este prea mare si nu fac fata. Nu m-am gandit de loc la ... citeste toata stirea