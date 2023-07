Echipa nationala U21 a Angliei a invins reprezentativa U21 a Spaniei, la Batumi, scor 1-0, in finala Campionatului European de fotbal U21. Trafford a aparat in minutul 90+9 un penalti, iar englezii sunt campioni europeni dupa 39 de ani. La Batumi, prima repriza a finalei Campionatului European U21 nu a excelat in faze de poarta foarte clare, cele doua echipe preferand sa tatoneze terenul. In minutul 5 Tenas a scos sutul plasat, din careu, al lui Anthony Gordon, iar englezii au mai avut sansa ... citeste toata stirea