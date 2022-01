Ania Caill ia startul in Cupa Mondiala care debuteaza maine la Zauchensee (Austria).Pe 15 si 16 ianuarie, Zauchensee devine terenul de infruntare a celor mai bune schioare de viteza din lume: coborare si super-G.La startul competitiei se va afla si sportiva Coronei Brasov, Ania Caill, care va concura in ambele probe. Cursa de coborare va avea loc maine, 15 ianuarie, iar cea de Super-G in data de 16 ianuarie."Am facut deja ... citeste toata stirea