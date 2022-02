Ania Caill, in Cupa Mondiala, la Garmisch Partenkirchen (Germania)

Sambata si duminica, la Garmisch Partenkirchen (Germania) s-a desfasurat o noua cursa in Cupa Mondiala la feminin, in probele de viteza: coborare si Super-G.Ania Caill, sportiva Coronei Brasov, a luat startul doar in proba de coborare care s-a desfasurat sambata, in 29 ianuarie. Ania s-a clasat pe locul 38, la o diferenta de +5.80 secunde de castigatoarea probei, elvetianca Corinne Suter. Locul 2 a fost ocupat de Jasmine Flury (Elvetia) si pe ... citeste toata stirea