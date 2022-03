Ania Caill, locul 1 la cursa FIS de la Auron

Ania Caill (foto) a incheiat pe prima pozitie cursa din calendarul FIS, organizata ieri in Franta, la Auron. Timpul Aniei in cursa de coborare a fost de 1.33.72 care i-a adus primul loc! Podiumul a fost intregit de Eshter Paslier (FRA) si Doriane Escane (FRA).Ania s-a impus in fata a 50 de schioare de top, majoritatea din Franta, una dintre natiunile cu mare traditie in schiul alpin. "Acest loc 1 are un gust extraordinar. Dupa toate problemele care a trebuit sa le depasim, este absolut genial ... citeste toata stirea