Conducerea clubului de pe Camp Nou l-a scos la vanzare inca de la inceputul ferestrei de transferuri, in ciuda faptului ca jucatorul a afirmat public ca vrea sa ramana la echipa sa actuala. Potrivit Fichajes, catalanii au primit o oferta in valoare de 50 de milioane de euro pentru decarul lor.Propunerea a venit din Premier League, desi sursa mentionata nu a specificat si clubul care vrea sa-l transfere pe Fati. Singurul lucru care se stie este ca formatia respectiva nu va evolua in grupele ... citeste toata stirea