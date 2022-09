Antrenor roman, performanta in volei, cu nationala Sloveniei

Antrenorul roman Giani Cretu (foto) a condus nationala Sloveniei pana in finala mica a Campionatului Mondial, castigata, duminica, de reprezentativa Braziliei, la Katowice.Brazilia s-a impus in fata Sloveniei cu scorul de 3-1, pe seturi 25-18, 25-18, 22-25, 25-18.Giani Cretu (54 de ani) a preluat nationala Sloveniei in urma cu doar cateva saptamani, in conditiile in care Slovenia urma sa fie una din gazdele Campionatului Mondial din acest an, alaturi de Polonia.Cu Giani Cretu pe banca tehnica, ... citeste toata stirea