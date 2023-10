Glasgow Rangers s-a despartit de antrenorul englez Michael Beale (foto), din cauza rezultatelor sub asteptari din acest sezon, a anuntat, duminica, vicecampioana Scotiei, citata de Reuters. Rangers a pierdut cu 1-3 pe teren propriu cu Aberdeen, sambata, fiind pe locul al treilea in clasament, cu trei infrangeri in sapte meciuri, la o distanta de sapte puncte de campioana Celtic, liderul din Premiership. "Am luat decizia de a rezilia contractul managerului, precum si ale antrenorilor Neil ... citeste toata stirea