Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), pe americanul Ben Shelton, intr-o partida disputata miercuri.Alcaraz (20 de ani) a inregistrat cu aceasta ocazie a 48-a victorie in 52 de meciuri disputate de la debutul sezonului 2023 si se pregateste sa-si apere titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al ... citeste toata stirea