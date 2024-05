Ar putea aparea noi probleme pentru Messi si Pique

Lionel Messi (foto stanga) si Gerard Pique (foto dreapta) i-ar fi cerut lui Luis Rubiales, in timpul pandemiei Covid 19, sa gaseasca o solutie cu presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a compensa pierderile salariale cauzate de Covid, potrivit dezvaluirilor The Objective, informeaza L'Equipe.Marti, The Objective, din Spania, a publicat o serie de conversatii scrise si vocale care ar fi provenit din telefonul fostului presedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, si ... citește toată știrea