Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (foto), numarul doi mondial, a afirmat ca daca ar sta in puterea ei sa opreasca razboiul din Ucraina, ar face acest lucru, precizand totodata ca nu poate controla ceea ce spune presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters. Luna trecuta, Sabalenka a vorbit despre "ura" intalnita in vestiar, pe fondul relatiilor tensionate dintre unii jucatori in urma invaziei Rusiei in Ucraina, sprijinita de aliatul sau Belarus. Lukasenko a ... citeste toata stirea