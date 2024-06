"Arma de la Minsk"

Tezaurul Muzeului Olimpia s-a imbogatit cu doua piese de mare valoare. "Am avut fericirea sa primim o donatie extraordinara, de nivel mondial. Vicecampionul mondial la biatlon, Gheorghe Garnita, ne-a adus la Olimpia schiurile si arma cu care a obtinut la Minsk, in 1974, cea mai importanta performanta a schiului romanesc", a anuntat directorul Muzeului Judetean de Istorie Brasov, care are in subordine Muzeul Sportului si Turismului Montan de la Olimpia.Gheorghe Girnita a cucerit singurul ... citește toată știrea