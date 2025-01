Artean, de la CFR la U

Mijlocasul Andrei Artean (foto) s-a transferat, miercuri, de la CFR Cluj la Universitatea Cluj, liderul Superligii de fotbal, au anuntat cele doua cluburi. Campion al Romaniei cu Farul Constanta, Andrei Artean (31 de ani) a evoluat in 23 de partide pentru CFR.Nascut pe 14 august 1993 la Hunedoara, Artean a inceput fotbalul la formatia locala, FC Hunedoara, iar in 2010 a facut pasul la grupele de juniori ale celor de la Politehnica Timisoara. In 2012, a debutat pentru ACS Poli in esalonul ... citește toată știrea