Arteta a afirmat ca Arsenal trebuie sa creada in sansele la titlu

Arsenal a fost invinsa de Aston Villa, pe teren propriu, scor 0-2, in etapa a 33-a din Premier League. Mikel Arteta - foto - (42 de ani) a oferit prima reactie dupa infrangerea "Tunarilor" in fata echipei lui Unai Emery (52 de ani). Echipa de fotbal Arsenal "trebuie sa continue sa reactioneze potrivit si sa continue sa creada", in ciuda infrangerii cu 0-2 in fata lui Aston Villa, care ii slabeste sansele la titlu in Premier League, a spus antrenorul Mikel Arteta. "Stiam ca acest moment putea ... citește toată știrea