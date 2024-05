Asistenti si medici militari, la inaltime

In fiecare an pe data de 21 mai cu ocazia Zilei Sfintilor Imparati Constantin si Elena se sarbatoreste Ziua Politiei Locale din Romania.Cu aceasta ocazie, conducerea Politiei Locale Brasov, in parteneriat cu Asociatia Sportiva Ursii Fiorosi Brasov a organizat un turneu de minifotbal la care au fost invitate mai multe institutii publice si toti politistii locali din judetul Brasov.In urma acestui turneu, pe primul loc s-a clasat echipa de minifotbal a Spitalul Militar de Urgenta "Regina ... citește toată știrea