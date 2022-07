Atacant american pentru Corona

Atacantul american Jared VanWormer va juca in sezonul urmator in echipa de hochei a Coronei Brasov. Jucatorul, in varsta de 29 de ani, este nascut in Traverse City, Michigan (USA) si a jucat in sezonul trecut pentru Manchester Storm, in Anglia (EIHL).Inainte de a trece Oceanul catre Europa, Jared a intarit liniile de atac ale mai multor echipe din ECHL, AHL si NCAA.Kansas City Mavericks, Jacksonville Icemen, Missouri Mavericks si Allen Americans sunt formatiile unde a activat, cu succes, ... citeste toata stirea