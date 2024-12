Atacantul Jeremy Welsh vine la Brasov

Corona Brasov primeste noi intariri prin atacantul Jeremy Welsh. Canadianul, nascut in Bayfield, Ontario, are 36 de ani si este deja cunoscut publicului din Romania, el evoluand in sezonul 2023-2024 pentru Miercurea Ciuc.Jeremy are 27 de meciuri jucate in NHL pentru Carolina Hurricanes, Vancouver Canucks si St. Louis Blues. Are peste 260 de meciuri jucate in AHL in patru sezoane, timp in care a evoluat pentru Charlotte Checkers, Utica Comets si Chicago Wolves.In 2016 a inceput sa joace in ... citește toată știrea