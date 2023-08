Atleta romana, antrenata de Mihai Corucle, a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce a realizat baremul olimpic in proba de saritura in lungime, duminica seara, in Germania, la concursul Inneringer Weitsprung Meeting, potrivit paginii de Facebook a CSA Steaua. Rotaru (foto) s-a impus la cea de-a patra editie a concursului cu 6,96 metri, record personal. Podiumul a fost completat de doua sportive germane, Luzolo Maryse (6,84 m) si Laura Raquel Muller (6,49 m). ... citeste toata stirea