Atletico Madrid, lider in La Liga, cu un nou record de victorii consecutive

Atletico Madrid a stabilit duminica cea mai lunga serie de victorii din istoria sa, cu ocazia meciului castigat la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Osasuna Pamplona, in cadrul etapei 19-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Atacantul argentinian Julian Alvarez a marcat in repriza secunda (55) golul care a adus cea de-a 14-a victorie consecutiva in toate ... citește toată știrea