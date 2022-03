Atuurile lui Cicaldau ce nu-i permit sa renunte la el

Alexandru Cicaldau - foto - (24 de ani) a fost criticat in ultimul timp in presa turca pentru evolutiile in tricoul lui Galatasaray, considerate din ce in ce mai slabe. Chiar si asa, conform statisticilor, Cicaldau este unul dintre cei mai buni fotbalisti ai lui Galatasaray.Scouterul Tarkan Batgun, CEO la Comparisonator, o aplicatie care colectioneaza statistici individuale ale jucatorilor, a explicat ca fostul mijlocas al Universitatii Craiova ar putea fi cel mai important jucator al ... citeste toata stirea