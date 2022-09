Au avut trei puncte "in mana", au pierdut totul in prelungiri

FC Brasov a pierdut in prelungiri jocul cu Progresul Spartac Bucuresti, din etapa cu numarul cinci din Liga a 2-a, 1-2 (0-0) in deplasare, pe terenul Centrului National de Fotbal de la Buftea.Prima repriza a fost echilibrata si fara mari ocazii, insa cu "galben-negrii" mai aprope de poarta adversa. In minuul 28 Jovanovic a prins un sut bun din 30 de metri, insa mingea a trecut putin peste poarta. In minutul 35, portarul brasovean, Micu a respins in corner un sut cu pamantul din 25 de metri. ... citeste toata stirea