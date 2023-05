Ionut Radu a fost titular in Marseille - Auxerre 2-1. Portarul roman a incasat doua goluri in doua minute de la starurile lui OM, insa a avut si cateva interventii foarte bune. Desi a pierdut, Auxerre ramane deasupra locurilor care duce in Ligue 2. Echipa se claseaza pe locul 14, cu 33 de puncte obtinute in tot atatea meciuri. Auxerre a inceput foarte bine meciul de pe Stade Velodrome, iar Birama Toure a deschis scorul in minutul 33. Gazdele nu au renuntat insa, iar forcing-ul a dat roade. ... citeste toata stirea