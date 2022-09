Au fost la un foarte mic pas de grupe

FC Brasov a fost la un pas de o surpriza in playoff-ul Cupei Romaniei. Elevii lui Dan Aelxa s-au tinut tare in duelul cu FC Hermannstadt, una dintre formatiile in forma ale Ligii 1.Dupa 1-1 in timpul regulamentar si 1-1 si dupa cele doua reprize de prelungiri, FC Hermannstadts-a impus cu scorul de 5-3.In prima repriza brasovenii au fost cei cu ocaziile mai mari. Pana la marcarea golului, "galben-negrii" au incercat cateva suturi de la mare distanta, insa din pacate acestea nu si-au atins ... citeste toata stirea