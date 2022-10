Au inceput inscrierile la Crosul 15 Noiembriei!

S-a dat startul la inscrierile online la Crosul 15 Noiembrie, cea mai populara competitie sportiva a Brasovului. Organizata pentru comemorarea Revoltei anticomuniste a muncitorilor de la Uzina de Autocamioane de la 15 noiembrie 1987, competitia din acest an se va desfasura in formatul obisnuit, dupa doi ani de pandemie si doua editii simbolice.Editia a 33-a a crosului brasovean va avea loc duminica, 13 noiembrie, pe acelasi traseu pe care manifestantii l-au parcurs in 1987. Startul (ora 12. ... citeste toata stirea