Au incheiat cantonamentul cu o victorie, 3-2 cu KSE Targu Secuiesc

FC Brasov a incheiat cantonamentul centralizat de la Targu Secuiesc cu o victorie impotriva echipei din localitate, KSE, scor 3-2, la pauza 1-1. Golurile brasovenilor au fost marcate de Vlad Mihalcea, in minutul 35, din lovitura de la 11 metri, Ivan Fustar cu un sut puternic de la aproximativ 14 - 15 metri, in minutul 57, si Horia Popa in minutul 79, tot din penalty. Astfel, dupa zece zile de pregatire grea, brasovenii incheie cantonamentul cu doua victorii, prima fiind cea din urma cu o