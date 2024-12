Au incheiat seria negativa, victorie cu CSM Constanta

Corona Brasov a pus capat seriei de cinci esecuri consecutive in Liga Nationala de Baschet Masculin. Formatia de sub Tampa a invins CSM Constanta, 98-67, ajungand astfel la un bilant de 7-6, in timp ce trupa de la malul marii ramane cu 3-10, scrie baschet.ro.Nikola Jevtovic a fost principalul marcator al formatiei brasovene, cu 18 puncte si 6 recuperari, urmat de Andrei Oinaru, care a ... citește toată știrea