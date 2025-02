Au invins campioana

Corona a invins campioana Diviziei A1 de volei feminin, sambata seara, la Brasov. Fetele lui Ciprian Darnescu s-au impus cu 3-1, pe seturi 25-18, 25-14, 20-25, 25-19. Un succes pe cat de spectaculos, pe atat de surprinzator, in urma caruia formatia brasoveana se afla pe locul patru in clasament, cu 39 de puncte. In urmatoarea etapa, Corona va juca in deplasare la Universitatea Cluj.La masculin, dupa ce au parasit la mijlocul acestei saptamani Cupa CEV, voleibalistii ... citește toată știrea