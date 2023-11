Echipa de hochei a Coronei Brasov se afla in Ungaria, in aceste zile, pentru patru partide din cadrul Erste Liga. Hocheistii canadianului Dave MacQueen au disputat deja trei meciuri, primul avand loc la Miskloc, unde au castigat cu 7-3 in fata lui DVTK, cu goluri semnate de Valchar, Koger, Cornet (2), Zagidullin, Szabo si Van Wormer. Apoi, "lupii" s-au duelat cu DEAC, castigand cu 3-1, dupa o evolutie buna a atacantilor primei linii. Jared VanWormer a reusit o dubla, Radim Valchar un gol si ... citeste toata stirea