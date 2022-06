Au invins-o si pe Legia si l-au luat pe Rondon

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia poloneza Legia Varsovia cu scorul de 1-0 (1-0), vineri, la St. Ulrich, in stagiul de pregatire din Austria.Golul detinatoarei Cupei Romaniei a fost marcat de Marius Stefanescu, in minutul 28 - penalty). Legia, care are 15 titluri de campioana a Poloniei in palmares, s-a clasat pe locul 10 in editia trecuta din Ekstraklasa.Sepsi OSK a anuntat vineri si transferul atacantului venezuelean Mario Rondon.Jucatorul, in varsta de 36 de ... citeste toata stirea