Au pierdut ultimul amical din Turcia

FC Brasov a pierdut ultimul joc din cantonamentul din Turcia, 1-2 (0-1) cu Qizilqum (Uzbekistan, prima liga).Pentru trupa lui Dan Alexa a marcat Tudor Saim, in minutul 90. In prima repriza, Dan Spataru si Vasile Constantin au ratat doua ocazii mari pentru brasoveni.A fost a doua infrangere pentru "galben-negrii" in stagiul din Antalya, dupa cea cu Tuzla City (Bosnia si Hertegovina, prima liga), scor 0-1.In schimb, Burlacu&co au castigat cu Sahtior Karagandy (Kazahstan, prima liga), scor