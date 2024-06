Au prelungit contractele Ariton si Strachinescu

Diana Ariton si-a prelungit contractul si ramane alaturi de echipa de volei feminin a Coronei Brasov si in sezonul viitor. "Sunt fericita sa anunt ca voi continua si sezonul urmator cu echipa de volei Corona Brasov. Abia astept sa ne bucuram impreuna de noi realizari!", a spus Ariton. Diana este a 10-a cea mai buna marcatoare romana din campionat, cu 225 puncte trecute in cont in sezonul 2023-2024, si componenta a lotului national al Romaniei.Si Simina Strachinescu ramane si sezonul urmator ... citește toată știrea