Au restabilit egalitatea

Corona Brasov a restabilit egalitatea in sferturile de finala ale Erste Liga, in duelul cu DVTK Miskolc. Dupa ce au pierdut ambele partide de pe gheata proprie, in weekend, hocheistii lui Dave MacQueen au castigat meciurile din Ungaria, de la mijlocul saptamanii.In primul s-au impus cu 7-2 (3-2, 2-1, 2-0), cu goluri marcate de Chase Schaber (2), Sebastien Piche, ... citește toată știrea