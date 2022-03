Au reusit surpriza la Miercurea Ciuc

FC Brasov a reusit sa obtina un punct in deplasarea de la Miercurea Ciuc, remizand, 1-1 (1-1), pe terenul celor de la FK Csikszereda.Meciul a inceput cu gazdele in atac, acestea avand chiar din primele minute cateva ocazii bune de a marca, insa Laurentiu Popescu, aflat in zi mare, a scos doua mingi din situate de unu la unu cu atacantii adversi, in minutele 1 si 11. In minutul 25 portarul brasovean "a iesit din nou la rampa" cu o interventie buna la un sut puternic din interiorul careului. ... citeste toata stirea