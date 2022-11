Au revenit in campionat cu un succes la malul Dunarii

Corona Brasov a castigat meciul disputat miercuri dupa-amiaza, in deplasare, cu CSM Galati II, scor 39-31 (23-11). A fost ultima partida din cadrul etapei cu numarul sase din Divizia A.In cadrul aceleiasi runde, cealalta formatie brasoveana din liga secunda, CSM Fagaras, a pierdut pe teren propriu cu tanara echipa din Sfantu Gheorghe, scor 22-33 (10-16). In celelalte meciuri, in Seria B, s-au inregistrat rezultatele Stiinta Bacau - CSM Roman 20-42, CSM Bacau - HCF Piatra Neamt 19-20 si ... citeste toata stirea