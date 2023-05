Chindia Targoviste a retrogradat din Superliga nationala de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 2-2 (0-2), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a noua (ultima) din playout, in timp ce FC Arges si UTA Arad vor sustine baraje pentru mentinerea in esalonul de elita.FC Arges a obtinut o victorie capitala, 3-0 cu Petrolul Ploiesti, profitand si de rezultatul de la Targoviste. UTA, care a remizat acasa cu FC U Craiova, 1-1, stia deja ca va fi nevoita sa dispute un baraj ... citeste toata stirea