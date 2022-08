Au semnat patru

Patru jucatori au semnat contracte noi cu FC Brasov in doar o singura zi. Cei patru fotbalisti au parafat actele si sunt pregatiti pentru duelurile care urmeaza in campionatul Ligii a 2-a.Unul dintre ei este Sebastian Micu (foto sus), portar de 19 ani care vine de la CSM Resita, echipa cu care a jucat sezonul trecut barajul de promovare in Liga a 2-aAndrei Marc (foto 2), mijlocas central, 29 de ani, a jucat la cele mai importante echipe din Romania, FCSB si Dinamo Bucuresti. In cariera are ... citeste toata stirea