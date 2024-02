Au "smuls" victoria la Zalau

Voleibalistii de la Corona Brasov au obtinut o victorie cu emotii, in etapa a 18-a a Diviziei A1, la mijlocul saptamanii. Jucand in deplasare, cu SCM Zalau, echipa aflata pe locul 8, Corona, care este lidera clasamentului, a castigat greu, scor 3-2 (25-23, 25-27, 18-25, 25-23, 15-10), dupa ce a fost condusa cu 2-1 la seturi. Mai mult, in setul decisiv, gazdele au avut si patru puncte avantaj, dar Corona s-a concentrat mai bine pe final de meci si a evitat infrangerea, noteaza Radio Romania ... citește toată știrea