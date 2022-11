Au trecut in prelungiri de Ferencvaros, succes clar cu Ujpest

Corona Brasov a disputat doua jocuri, in acest final de saptamana, pe gheata proprie, in Erste Liga. Vineri, trupa antrenata de canadianul Dave MacQueen a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune in meciul cu Ferencvaros TC-Telekom, incheiat cu scorul de 4-3 (1-0, 2-0, 0-3, 1-0). Radim Valchar (2) si Jared Michael van Wormer au dus scorul la 3-0 pentru brasoveni, Ferencvaros a egalat prin golurile inscrise de Gergo Toth, Karoly Tibor Ban si Aku Kestila, dar Jacob Sweeney a adus victoria ... citeste toata stirea