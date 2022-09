Aur pentru echipajul feminin de opt plus unu al Romaniei la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice

Echipajul feminin de opt plus unu al Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice, in ultima proba desfasurata duminica in competitia din Cehia.Romania (Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Madalina Beres. Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu, Victoria-Stefania Petreanu) a dominat de la inceput pana la sfarsit proba regina a canotajului, fiind cronometrata cu timpul de 06 min 01 sec 14/100, la distanta de Olanda ... citeste toata stirea